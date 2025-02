Tirocinante aggredita sessualmente all’ospedale di Trento, uomo bloccato dal personale sanitario

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Terribile scena nelle scorse ore all’ingresso dell’ospedale di Trento dove una tirocinante è stata aggredita sessualmente da un uomo a lei sconosciuto. La violenza proprio all’ingresso dell'ospedale Santa Chiara dove la donna stava entrando nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, per il suo turno di lavoro. In soccorso dell’operatrice sanitaria fortunatamente sono arrivati altri membri del personale sanitario del nosocomio che infine hanno bloccato l’aggressore.

I fatti intorno alle 7 di questa mattina quando le urla di paura della dona hanno attirato l’attenzione degli altri operatori dell'ospedale che sono accorsi in suo aiuto mettendo fine alla violenza. Le persone intervenute hanno bloccato il giovane e chiamato le forze dell’ordine al numero di emergenza. L'aggressore quindi è stato consegnato ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Trento, che sono tempestivamente intervenuti sul posto prendendolo in consegna.

Si tratta di un 28enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per altri episodi di violenza, che i militari del'arma hanno condotto in carcere dopo aver informato la Procura della Repubblica, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte del Giudice.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, l'uomo avrebbe colto di sorpresa la giovane tirocinante che in quel momento si trovava nelle vicinanze dell'ingresso riservato agli operatori dell'ospedale di Trento. La donna è stata spinta alle spalle e palpeggiata ma, nonostante lo shock, ha avuto la prontezza di gridare, richiamano l’attenzione degli operatori dell'ospedale. Fortunatamente nelle vicinanze vi erano diversi operatori per il cambio turno della mattina e che sono accorsi in suo aiuto e hanno bloccato il 28enne.