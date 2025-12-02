Attualità
Tir travolge un cantiere sull’autostrada A31 a Valdastico: un operaio muore sul colpo, un altro è ferito grave

Un tir ha travolto alcuni operai mentre erano al lavoro verso le 13 sull’autostrada A31 all’altezza di Valdastico, nel Vicentino.
Tragedia sul lavoro a Valdastico, nel Vicentino. Stando alle prime informazioni di quanto emerso, un tir ha travolto alcuni operai mentre erano al lavoro verso le 13 sull'autostrada A31. I lavoratori erano in un cantiere che sarebbe stato travolto dal mezzo pesante. Nell'impatto purtroppo un operaio è rimasto ucciso e un altro si trova in ospedale in gravi condizioni. L'incidente si è verificato alle 13.00 nel tratto fra Noventa Vicentina.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il mezzo pesante avrebbe sbandato travolgendo i due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere che era segnalato. A dare l'allarme ai soccorritori sono stati gli altri automobilisti e lo stesso autista del camion. Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per l'operaio più grave non c'è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. L'altro operaio invece è stato stabilizzato e portato in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza: qui si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. I vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada sono al lavoro per tutti i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento

