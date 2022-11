Tir schiaccia ambulanza e uccide due persone, autista indagato per omicidio stradale Deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale il conducente del tir che si è ribaltato nei pressi dell’A14 ad Ancona schiacciando un’ambulanza e uccidendo due persone.

A cura di Chiara Ammendola

Il mezzo ribaltato e la vittima Simone Sartini

Deve rispondere di omicidio stradale l'uomo alla guida del tir che ieri dopo essersi ribaltato ha schiacciato un'ambulanza all’uscita Chiaravalle tra la strada Statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. Due le vittime: l'autista soccorritore, Simone Sartini, 28 anni, residente a Senigallia, e il paziente a bordo del mezzo del 118, Cosimo Maddalo, 81 anni, originario della provincia di Brindisi. Una terza persona che viaggiava nell'ambulanza è rimasta ferita ma non ha riportato gravi conseguenze.

La pm di Ancona Valeria Cigliola ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio iscrivendo nel registro degli indagati il conducente del mezzo pesante, un 30enne di origini rumene, la cui identità non è stata resa nota fino a questo momento, dipendente di una ditta di autotrasporti di Montemarciano. Intanto sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto quando il tir, che trasportava balle di fieno, si è improvvisamente ribaltato, schiacciando l'ambulanza della Croce Rossa di Senigallia che sopraggiungeva in quel momento e un suv Bmw che si trovava dietro il mezzo sanitario.

Stando a quanto si apprende, dentro il camion c'erano 250 tonnellate di balle di fieno, di quelle a cubo, non rotonde, destinate a foraggio di animali, che in curva si sarebbero spostate fino a pregiudicare l'equilibrio del mezzo stesso. Sembra infatti che il tir non stesse viaggiando a carico pieno visto che all'interno c'era spazio di movimento per le balle. In questo senso la polizia stradale dovrà quindi capire se gli ancoraggi della merce trasportata fossero a norma.