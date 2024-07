video suggerito

Alluvione nelle Marche, chiesto il processo per 22 indagati: morirono 13 persone Il pm di L’Aquila Fabio Picuti ha chiesto ieri il rinvio a giudizio per 22 persone tra funzionari e tecnici di Regione Marche, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonifica Marche e Comune di Serra de’ Conti nell’ambito dell’inchiesta bis sull’alluvione che il 15 settembre 2022 causò 13 vittime nell’hinterland di Senigallia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cooperazione in inondazione colposa, cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Con queste ipotesi di reato il pm di L'Aquila Fabio Picuti ha chiesto ieri il rinvio a giudizio per 22 persone tra funzionari e tecnici di Regione Marche, Provincia di Ancona, Consorzio di Bonifica Marche e Comune di Serra de' Conti nell'ambito dell'inchiesta bis sull'alluvione che il 15 settembre 2022 causò 13 vittime nell'hinterland di Senigallia. L'indagine riguarda presunte omissioni e negligenze negli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua; l'udienza preliminare si terrà il 4 dicembre a L'Aquila.

Tra le vittime, vi fu anche il piccolo Mattia Luconi, 8 anni, trascinato via dalla furia del Nevola nella zona di Castelleone di Suasa mentre era in macchina con la madre, Maria Silvia Mereu, che invece si salvò per miracolo. La donna rimase ricoverata in ospedale per diversi giorni e il reato di lesioni gravi è collegato a queste circostanze. Quella sera, tra le 18 e mezzanotte, nel senigalliese si scatenò l'inferno con fiumi esondati, persone in fuga, salvataggi, morti e allagamenti.

L'alluvione, che causò danni ingenti anche in provincia di Pesaro e Urbino, colpì i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli, interessando 500 aziende, 2.500 abitazioni private, e minacciando 8mila persone. Per quei fatti sono state aperte due inchieste parallele: la prima, chiusa nel novembre 2023, per presunti ritardi negli allarmi alla popolazione, coinvolge 14 indagati (alcuni coinvolte in entrambi i filoni) tra cui sei sindaci, due funzionari dei vigili del fuoco, sei di Protezione civile regionale.

Leggi anche Boeing si chiarerà colpevole per incidenti aerei in Indonesia ed Etiopia: sul 737 Max morirono 346 persone

La seconda, culminata con la richiesta di rinvio a giudizio per 22 persone, si concentra sulle negligenze negli interventi di prevenzione sui fiumi. Entrambe sono state demandate alla Procura abruzzese in quanto tra i danneggiati c'è anche un magistrato in servizio ad Ancona. Nell'inchiesta bis non compare più il nome di Luca Paparelli, allora coordinatore nel Consorzio di Bonifica, la cui posizione è stata stralciata o archiviata.

È stato invece chiesto il rinvio a giudizio per alcuni funzionari e tecnici di Regione Marche (Servizi Infrastrutture, Tutela gestione e assetto del territorio, Genio civile), tra cui il capo della Protezione civile regionale Stefano Stefoni; della Provincia di Ancona (Area acque, Tutela ambiente), del Consorzio di bonifica delle Marche, tra cui l'allora presidente Claudio Netti, e di Bonifica Marche service; tre sono ex responsabili dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Serra de' Conti. Due le ipotesi di disastro colposo contestate: la prima per l'esondazione che colpì vari centri dell'hinterland senigalliese, riguarda la mancata progettazione e realizzazione di interventi per gestire i corsi d'acqua per mitigare il rischio idrogeologico e della manutenzione dei fiumi dagli alvei e ponti. A 18 indagati si addebita la cooperazione in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi. Una terza accusa riguarda l'esondazione del Misa a Senigallia, in particolare il Ponte 2 giugno e il porto: nel mirino presunte violazioni di prescrizioni nella realizzazione del ponte. L'udienza preliminare si terrà il 4 dicembre a L'Aquila.