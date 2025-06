Tir in fiamme sull’A1 nel Fiorentino: 8 chilometri di coda tra Impruneta e Calenzano

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Poco prima delle 7.45 circa di oggi, venerdì 6 giugno, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, con gravi disagi per chi è in viaggio, dopo che un tir che trasportava collettame e bobine di carta è andato in fiamme all'altezza del chilometro 264+500.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, soccorsi sanitari e meccanici, Polstrada e personale della direzione quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

"In corso operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda. – aveva riferito alcune ore fa Autostrade per l'Italia con una nota – Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Bologna".

Il tratto dell'Autostrada del Sole è stato riaperto poco fa. Lo ha reso noto Società Autostrade, aggiungendo che "attualmente, il traffico transita su due corsie, e si registrano 8 chilometri di coda in diminuzione verso Bologna".

L'informazione è confermata anche da Muoversi in Toscana, canale ufficiale della mobilità nella regione che segnala traffico congestionato tra Impruneta e Calenzano verso Nord.

Stando a quanto si apprende, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni, è rimasto ustionato ed è stato portato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice di urgenza giallo.

Ai soli veicoli leggeri che da Firenze sono diretti a Bologna, è consigliato da Aspi di uscire al casello di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese e rientrare in autostrada al casello di Barberino di Mugello.