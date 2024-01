Tiktoker a 108 anni, nonna Giusy diventa Commendatore della Repubblica: “Sempre vissuto con il cuore” Giuseppina Patriarca è diventata Commendatore della Repubblica Italiana all’età di 108 anni. Aquilana di origini e sulmonese di adozione, ha ricevuto il prezioso diploma dell’alta onorificenza nella città di Ovidio dalle mani della consigliera regionale Marianna Scoccia. Ex maestra, qualche anno fa è sbarcata su TikTok, dove è conosciuta come Nonna Giusy e dispensa consigli e lezioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook Marianna Scoccia

Giuseppina Patriarca, conosciuta su TikTok come nonna Giusy, è diventata Commendatore della Repubblica Italiana all'età di 108 anni.

La signora, aquilana di origini e sulmonese di adozione, ha ricevuto il prezioso diploma dell'alta onorificenza, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal capo del governo Giorgia Meloni, proprio nella città di Ovidio dalle mani della consigliera regionale, Marianna Scoccia, che ha istruito la pratica.

"Ho sempre vissuto con il cuore e mai per gli interessi", è stato il commento a caldo della signora dopo aver ricevuto il riconoscimento. "Una grande emozione e un grande onore per me", ha scritto invece la consigliera sul suo profilo Facebook, condividendo anche alcune foto della cerimonia.

Chi è nonna Giusy, Tiktoker a 108 anni

Come si legge su Tgcom, la nonna d'Abruzzo, che dallo scorso primo gennaio si è piazzata in cima alla classifica delle persone più anziane della regione, è nata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, il 6 novembre 1915.

Giuseppina ha trascorso la sua vita a L'Aquila, dove ha abitato fino al terremoto del 6 aprile 2009. L'appartamento della 108enne, pesantemente lesionato, l'ha costretta quindi a trasferirsi a Sulmona, dove una nipote le ha messo a disposizione un alloggio.

Per 41 anni la 198enne ha insegnato nella prestigiosa scuola primaria del convitto nazionale dell'Aquila ed è felicissima quando un ex alunno la va a trovare. "Seria, onesta e dignitosa, una maestra laica e cristiana. Ci faceva fare i fioretti del mese di maggio per capire le nostre esigenze e monitorare le problematiche, anche in famiglia", ha raccontato Antonella, ex alunna della maestra ultracentenaria, oggi avvocato.

La signora, rimasta vedova del marito Di Gregorio e senza figli, da qualche anno è anche sbarcata su TikTok, iscritta dalla sua nonna sitter, Bruna Fusco, e dove continua a dispensare consigli e lezioni sulla piattaforma. Nei suoi video recita a memoria i versi della Divina Commedia, rispolvera filastrocche antiche, canta e prega con i suoi follower.