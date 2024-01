“Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli”: minaccia di morte la moglie, arrestato 55enne A Catania, in una casa in zona Vaccarizzo, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 55enne. Dopo essersi ubriacato, l’uomo avrebbe aggredito per futili motivi la moglie e l’avrebbe minacciata di morte impugnando un cacciavite. Ai militari la donna ha raccontato che anche in passato il coniuge avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Momenti di tensione a Catania, in una casa in zona Vaccarizzo, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Una gazzella del Nucleo Radiomobile, impegnata in attività di prevenzione dei reati sul territorio, è intervenuta nell'appartamento dopo che altri condomini dello stabile avevano segnalato, al numero di emergenza 112, un violento litigio.

L'intervento dei militari dell'Arma

Appena arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato l’uomo, di origini nordafricane che inveiva violentemente contro i familiari e hanno anche assistito la moglie, una catanese di 51 anni, che si stava sottoponendo alle cure dei medici del 118, poiché poco prima aveva avuto un malore.

A quel punto i carabinieri sono entrati in casa: qui hanno trovato una finestra rotta e sul pavimento soprammobili in frantumi e cocci di vetro. Il 55enne ha cominciato ad avanzare minacciosamente contro i militari, urlando di voler morire e cercando di provocarli. Ma sono riusciti a riportarlo alla calma.

La ricostruzione del violento litigio

I militari hanno scoperto, ascoltando le dichiarazioni della figlia 25enne della coppia, che l'uomo, dopo essersi ubriacato, avrebbe iniziato a aggredire la propria moglie per futili motivi.

Dopo aver rotto il vetro di una finestra, avrebbe quindi iniziato a lanciare i pezzi di vetro contro la donna e avrebbe poi impugnato un cacciavite minacciando di ucciderla.

Minacciata di morte per anni: "Ti ammazzo come un agnello"

La moglie avrebbe poi raccontato ai militari che anche in passato l'uomo avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e che, nel corso degli anni, l'avrebbe minacciata più volte di morte, urlando frasi come: “Ti ammazzo come si uccidono gli agnelli”.

L’uomo ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto ed è stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare.