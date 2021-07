Terza notte al Gemelli per Papa Francesco, buono il decorso postoperatorio: si alimenta regolarmente

Terza notte in ospedale al Gemelli di Roma per Papa Francesco il cui decorso post-operatorio continua regolarmente. Nel quotidiano bollettino diffuso dalla Santa Sede si legge che Bergoglio si alimenta regolarmente e ha sospeso la terapia infusionale. L’esame istologico conferma la diverticolite. Francesco “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.