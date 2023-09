Terremoto Toscana, la conta dei danni: allestiti ricoveri per la notte, alcune scuole chiuse domani Oltre 170 scosse di terremoto nell’Appennino tosco-romagnolo dopo il sisma di magnitudo 4,8 a Marradi questa mattina. Una settantina gli edifici lesionati, allestite due aree di ricovero per la notte.

A cura di Susanna Picone

In Toscana la terra ha tremato alle 5.10 della mattina di lunedì 18 settembre 2023: l’epicentro della scossa di magnitudo 4.8 a Marradi, ma il terremoto è stato avvertito anche a Firenze e in molti altri paesi.

Tanta la paura e anche qualche danno, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. "Una situazione – ha commentato oggi il presidente della Toscana, Eugenio Giani – meno grave di quanto ci saremmo potuti aspettare vista la potenza del terremoto”.

L’elenco delle scuole chiuse domani a causa del terremoto

Alcuni sindaci però hanno deciso di chiudere anche domani le scuole. A causa del terremoto non andranno in classe, infatti, gli studenti di Marradi e Palazzuolo sul Senio (Firenze).

Si torna già a fare lezione invece a Borgo San Lorenzo dopo le ispezioni dei tecnici del Comune e di quelli dei vigili del fuoco nei 12 plessi scolastici sparsi nel territorio comunale. A Borgo, capoluogo del Mugello dove ci sono anche scuole medie superiori, questa mattina era scattata la chiusura delle scuole, come anche negli altri comuni colpiti nell'Alto Mugello.

Allestite due aree di ricovero per la notte

Per la notte, in coordinamento con i sindaci, la Protezione civile ha allestito due aree di ricovero per chi non vuole dormire a casa per paura di eventuali nuove scosse: una a Marradi, nella palestra Dino Campana con cinquanta posti letto, ed una a Palazzuolo.

Sisma Marradi: 65 interventi in 5 comuni del Mugello

I vigili del fuoco del comando di Firenze hanno effettuato 65 interventi in Mugello, nei territori dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello e Dicomano dopo il terremoto di oggi.

Sono state effettuate verifiche in strutture pubbliche, private ed ecclesiastiche. L'utilizzo dei droni ha permesso, dopo aver eseguito una fotogrammetria del centro abitato di Marradi, di individuare dei ‘target' che sono stati inoltrati all'Unità di comando locale per la gestione degli interventi relativi alla rimozione di camini, tegole e altre parti pericolanti. Sempre coi droni effettuati anche i monitoraggi ai campanili di Marradi e di Palazzolo sul Senio.

Sciame sismico in corso

Dopo il forte terremoto delle 5.10, nell’Appennino tosco-romagnolo fino alle ore 21:30 sono stati registrati dalla Rete Sismica Nazionale più di 170 terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 0.1 (terremoti, fa sapere l'Ingv, così piccoli sono registrabili grazie alla densità e qualità della rete sismica nella regione).

Settanta edifici lesionati dopo il terremoto

Il presidente Giani oggi ha sorvolato l'area in elicottero attorno all'ora di pranzo insieme all'assessora alla protezione civile Monia Monni. Poi, nel tardo pomeriggio, i due hanno fatto il punto della situazione. "Ad una prima verifica – ha detto Giani – risultano circa settanta edifici lesionati: la maggior parte a Marradi, chiaramente. Le verifiche effettuate a Borgo San Lorenzo, dalle strade alle scuole all'ospedale, non hanno rilevato criticità. Oggi le scuole di tutto l'Alto Mugello sono rimaste chiuse, anche nei paesi del Comune di Borgo San Lorenzo più vicini all'epicentro. Domani comunque la maggior parte sarà di nuovo aperta". A Marradi è stata evacuata la residenza per anziani, inoltre risultano tre chiese interdette e un bagno della scuola elementare e media.

Tornate in funzione le linee ferroviarie

"Nonostante tanta e comprensibile paura – così l'assessora Monni -, dopo una giornata in cui i sopralluoghi non si sono mai fermati la giornata si chiude con un quadro rassicurante. Il territorio ha retto bene sia dal punto di vista strutturale che da quello sociale”. Nel pomeriggio anche le linee ferroviarie, che erano state chiuse in via precauzionale, sono tornate in funzione.