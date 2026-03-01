Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 a Trapani

È stata avvertita una scossa di terremoto nei pressi di Trapani nella giornata di oggi, domenica 1 marzo. Secondo il report di INGV, il magnitudo è compreso tra 2.8 e 3.3.

Intorno alle 13.46 di oggi, domenica 1 marzo, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo compreso tra 2.8 e 3.3 in Sicilia, più precisamente a Trapani. La scossa sarebbe stata avvertita anche in provincia. Sono ancora poche le informazioni a riguardo: il sisma sarebbe stato avvertito nei pressi della città della Sicilia occidentale.