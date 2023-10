Terremoto oggi tra Modena e Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3.4 a Castellarano: avvertita a Sassuolo Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi a Castellarano (Reggio Emilia) ad una profondità di 9.4 chilometri dall’INGV: paura in Emilia Romagna.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi, lunedì 30 ottobre, in Emilia Romagna: l'epicentro, secondo quanto rilevato dall'INGV, è stato segnalato a 2 chilometri Castellarano (Reggio Emilia) ad una profondità di 9.4 chilometri alle 06:25. Paura tra la popolazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Il terremoto è stato avvertito in numerosi comuni tra le province di Reggio Emilia e Modena. Stando alle testimonianze degli utenti sul social network che sono stati svegliati all'alba dalla scossa, quest'ultima è stata sentita a Sassuolo, Serramazzoni, Sant’Antonino Casalgrande, Maranello, Villalunga di Casalgrande, Fiorano Modenese, Mirandola.

Qualche minuto dopo la scossa di magnitudo 3.4, alle 06:33 è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 2.6 sempre con epicentro a Castellarano.

Anche ieri la terra aveva tremato, sempre in Emilia Romagna, ma a causa di un terremoto registrato in provincia di Rovigo: la scossa di magnitudo 4.2, è stata avvertita in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna per l'appunto, in particolare nelle province di Bologna e Ferrara.