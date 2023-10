Terremoto oggi a Rovigo, scossa di magnitudo 4.2 a Ceneselli avvertita in Veneto, Lombardia ed Emilia Scossa di terremoto oggi a Rovigo di magnitudo 4.2 con epicentro a Ceneselli: avvertita in Veneto ed Emilia Romagna. Non si registrano al momento danni.

A cura di Davide Falcioni

Una nuova scossa di terremoto, dopo quella di tre giorni fa, è stata registrata in Veneto. L'epicentro, ancora una volta, è stato individuato a Ceneselli, in provincia di Rovigo. La terra ha tremato alle 17 e 29 e secondo l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) anche questa volta la magnitudo è stata di 4.2 della scala Richter. La scossa si è originata a una profondità di 11 chilometri ed è stata distintamente avvertita anche in molti comuni del circondario, a partire da quelli di Calto, Salara, Felonica, Trecenta, Castelmassa e Ficarolo, senza naturalmente dimenticare il capoluogo Rovigo e altre città importanti come Ferrara, Carpi e Modena.

Nei minuti immediatamente seguenti la scossa migliaia di residenti nella zona hanno comunicato sui social network che la terra aveva nuovamente tremato: quella di oggi pomeriggio è stata infatti la seconda scossa nel giro di qualche giorno. La prima, sempre in provincia di Rovigo con epicentro ancora una volta a Ceneselli, si è verificata il 25 ottobre e ha avuto una magnitudo di 4.2. Anche quel sisma era stato distintamente avvertito dalla popolazione in tutto il Veneto e in Emilia. A Bologna centro sono subito scattati i controlli sulla torre della Garisenda, viste le sue precarie condizioni degli ultimi tempi. Alcune scuole avevano fatto uscire gli alunni dalle aule in provincia di Ferrara, dove comunque non si era registrati danni.

L’Ingv classifica questa zona come a pericolosità media. Il sisma più importante del recente passato è stato quello del maggio-giugno 2012 in Emilia Romagna, che aveva causato 26 vittime e danni molto importanti. Il 17 luglio 2011 c’era stata un’altra scossa di magnitudo 4,5 molto vicino al terremoto di oggi e di mercoledì, ma in quel caso non erano stati registrati danni. Anche oggi pomeriggio le squadre die vigili del fuoco hanno avviato le verifiche del caso, ma al momento non sono state segnalate criticità.

Spiega l'Ingv che "l’evento sismico di oggi è stato risentito in tutta l’area della Pianura Padana tra Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, in particolare tra le province di Rovigo e Mantova con risentimenti fino al IV-V grado MCS. Questi risentimenti sono confermati dalla mappa preliminare degli effetti del terremoto ricavate dai questionari (oltre 730) già inviati (alle 18:00) al sito www.haisentitoilterremoto.it, che è in continuo aggiornamento".