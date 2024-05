video suggerito

Palermo, operai intossicati mentre lavorano per la manutenzione della rete fognaria: almeno 5 morti Sette operai sarebbero rimasti intossicati da esalazioni tossiche nel Palermitano durante alcuni lavori di manutenzione nelle reti fognarie nei pressi di un'azienda vinicola di Casteldaccia. Ci sarebbero cinque vittime, un operaio in gravi condizioni in ospedale e l'altro rimasto illeso.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di Emanuele Fragasso

Sette operai sono rimasti intossicati nel palermitano durante alcuni lavori di manutenzione della rete fognaria nei pressi di un'azienda vinicola di Casteldaccia. Secondo quanto reso noto, i lavoratori erano impegnati nei lavori di manutenzione all'impianto di sollevamento delle acque fognarie per conto dell'Amap intorno alle ore 14 di oggi. Alcuni di loro avrebbero iniziato ad accusare malori nella vasca di depurazione di acque reflue, forse per un'intossicazione da idrogeno solforato.

Almeno cinque vittime

Uno dei sette è riuscito ad uscire e a dare l'allarme, mentre gli altri 6 sarebbero rimasti intrappolati e intossicati per le esalazioni tossiche. A quel punto, un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato fuori, intubato e trasportato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Policlinico di Palermo con l'elisoccorso. Un altro sarebbe in gravissime condizioni.

Le vittime sono almeno 5, anche se il numero delle persone decedute non è confermato. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine.

Le prime ipotesi sull'accaduto

Quanto accaduto per ora è in fase di ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione, infatti, i 7 stavano lavorando nella cisterna di un'azienda vinicola di Casteldaccia. Quello che è certo è che al momento il bilancio è di 5 decessi e due operai portati in salvo: uno è in gravi condizioni, l'altro è rimasto illeso.

A soccorrerli sono stati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarli sul posto. Per cinque di loro non c'è stato nulla da fare; il sesto è stato trasferito d'urgenza al Policlinico dopo essere stato intubato.

"È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia – ha affermato il presidente della Regione siciliana. Renato Schifani -.A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime".

Foto di Emanuele Fragasso

Ipotesi gas o cedimento strutturale

Per il momento sarebbero de le ipotesi sulle cause della strage sul lavoro di Casteldaccia nella quale sono morti 5 operai che stavano effettuando lavori di manutenzione alla rete fognaria. La prima riguarda l'inalazione di gas, mentre la seconda è relativa a un cedimento strutturale. Lo dice il segretario della Cgil siciliana Alfio Mannino appena arrivato a Casteldaccia nella zona della strage.