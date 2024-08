Terremoto oggi in Calabria: scossa di magnitudo 3.9 a Cosenza, epicentro in mare, avvertito anche in Puglia

video suggerito

Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi pomeriggio la Calabria. Secondo i rilievi Ingv, il sisma ha avuto magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter con epicentro nel Mar Ionio Settentrionale, al largo della provincia di Cosenza. Il terremoto, registrato nel primissimo pomeriggio di martedì 27 agosto prima delle 15, è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta la Calabria ma anche in Puglia. Segnalazioni del movimento della terra infatti sono arrivate dal Salento e dal Tarantino oltre che dalla costa orientale calabrese.

Diversi residenti hanno segnalato la scossa lungo tutta la costa cosentina e crotonese. "Sentito forte a Cariati" "Avvertita a Cirò Marina" hanno scritto diversi utenti sui social. Il terremoto infatti è setto registrato dai sismografi Ingv proprio nello specchio di mare antistante la cittadina costiera in provincia di Cosenza al confine con la provincia di Crotone, con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.6720, 17.1680. Lo stesso Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indica che la scossa di terremoto di oggi in Calabria è avvenuta precisamente alle 14:47 ora italiana. L'ipocentro del fenomeno sismico è stato localizzato invece a una profondità di circa 35 chilometri.

"Sentita Forte e lunga a Crotone", "Sentita da Taranto", "Avvertita lieve nel Salento", sono alcuni dei tanti messaggi dei residenti che hanno avvertito la scossa. Alcune segnalazioni arrivano anche dalla Basilicata dove il sisma è stato avvertito lungo la costa lucana in provincia di Matera. Al momento però per fortuna non vengono segnalati danni persone o cose. Del resto la lontananza dell'epicentro dalla costa e la profondità sono rilevanti. Nessun comune infatti è nel raggio di venti chilometri dall'epicentro. Al momento non si registrano repliche.