Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 3,8 nella notte in provincia di Macerata Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata nella notte nelle Marche, nella provincia di Macerata. Il sisma, avvertito dalla popolazione, ha avuto epicentro tra i comuni di Treia e Pollenza.

A cura di Susanna Picone

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte nelle Marche. La scossa, di magnitudo 3,8, è stata registrata all'1:07 nel centro delle Marche, nella provincia di Macerata.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto – che è stato avvertito distintamente dalla popolazione – ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità ed epicentro a tra i comuni di Treia e Pollenza.

Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Dopo qualche ora dal primo sisma, una seconda scossa di terremoto è stata registrata sempre nella stessa zona della provincia di Macerata: con magnitudo 2,5, il sisma è stato avvertito alle 4,42 a una profondità di 9 chilometri.

La scossa di terremoto avvertita poco dopo l’1 ha svegliato molti cittadini marchigiani. Decine anche le segnalazioni sui social: il terremoto è stato avvertito a Corridonia, Colbuccaro, Castignano, Macerata, Porto Sant’Elpidio, Porto Recanati, Montegranaro, Fermo, San Severino, Morrovalle, Ancona e molti altri Comuni ancora.

“A Pollenza si è sentita un casino ed è durata anche anche”, ha scritto un utente su Twitter. “A Macerata si è sentita parecchio forte e la sedia a rotelle sulla quale ero seduto ha subito uno spostamento”, ha scritto un altro. "Le Marche non se le ricorda mai nessuno, neanche chi ci abita, ma il terremoto no, lui periodicamente torna a far visita”, il commento di un’altra persona.

Secondo i dati dell’Ingv, sono i seguenti i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto: Treia, Pollenza, Appignano, Tolentino, Macerata, Urbisaglia, Montecassiano, Cingoli, Petrolio, San Severino Marche, Colmurano, Corridonia, Loro Piceno, Montefano, Belforte del Chienti, Filottrano, Ripe San Ginesio, Mogliano, Sarrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Massa Fermana, Staffolo, Apiro e Montelupone.

A Corridonia oggi saranno chiuse le scuole per verifiche. A Fermo il sindaco Paolo Calcinaro su Facebook racconta di essere stato svegliato e rassicura i concittadini: "Quel tipo di epicentro non ha mai dato adito a particolari eventi".