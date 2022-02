Terremoto in Toscana: scossa avverita a Lucca, Viareggio e Pisa. Messaggio del presidente Giani Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha svegliato nella notte moltissimi cittadini della regione Toscana: la scossa è stata avvertita nelle zone di Lucca, Viareggio e Pisa.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Toscana, e precisamente nelle zone di Lucca, Pistoia, Viareggio e Pisa alle ore 2.36 del 6 febbraio 2022. La scossa, come dimostrano i dati pubblicati sul sito dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto una magnitudo 3.8. Dopo la scossa, il presidente della Regione Toscana ha scritto sui suoi canali ufficiali social per rassicurare la popolazione. Il sisma ha avuto epicentro nella zona costiera dell'area di Viareggio ed è avvenuto a una profondità di 8km guardando le mappe dell'Ingv. Il terremoto è stata avvertito dai cittadini che hanno scritto decine di messaggi sui social network, preoccupati.

Chi dormiva è stato svegliato di soprassalto dal sisma. Al momento non sembrano esserci danni a persone o cose. Il terremoto è stato avvertito in molte zone della Toscana: le segnalazioni riguardano le zone di Lucca, Massa, Viareggio, Pistoia e Pisa.

Su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inviato un messaggio rivolto ai cittadini: "Scossa di terremoto in provincia di Lucca. Sono in contatto con la sala regionale, subito attivate le procedure per verificare eventuali danni".

"Riaddormentarsi dopo aver sentito il terremoto in piena notte non è facile" è uno dei tanti commenti apparsi sui social dopo la scossa. Tra le persone che hanno avvertito il sisma c'è anche chi aveva da poco finito di assistere in tv alla finale di Sanremo: Finire la serata con una bella scossa di terremoto mi mancava" scrive un cittadino al quale fa da eco il messaggio "I brividi che ora ho ora dopo il terremoto a Lucca".