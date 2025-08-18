Attualità
Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa di magnitudo 3,2 con epicentro a Montegallo

Alcune scosse di terremoto si sono registrate nei pressi di Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. La più forte di magnitudo 3,2.
A cura di Giorgia Venturini
Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter è stata registrata alle 19,24 di oggi a due chilometri a ovest da Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. L’epicentro, secondo quanto riporta l’Ingv, sarebbe stato a una profondità di 25 chilometri. E infatti la scossa è stata avvertita dalla popolazione anche se non si registrano al momento danni a persone o cose.

Inoltre i sismografi hanno registrato, circa un quarto d’ora prima, un’altra scossa decisamente meno intensa. Alle 19,16 infatti un terremoto di magnitudo 2, sempre della scala Richter, è stato registrato a 2 chilometri a nord di Montegallo.

Infine ulteriori due scosse, comunemente definite “di assestamento”, si sono verificate tra le 19,30 e le 19,40. Rispettivamente di magnitudo 1,2 e 1,1 della scala Richter.

