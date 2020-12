La forte scossa di terremoto a Verona registrata martedì con le sue repliche e l'intensa fase di maltempo che ha imperversato in zona con intense piogge hanno provocato una grossa frana che solo per puro caso non ha causato feriti nelle scorse ore a Costermano sul Garda, in Valle dei Mulini. Il movimento franoso è avvenuto durante la notte appena trascorsa quando un intero costone di collina è venuto giù invadendo la strada sottostante, danneggiando anche alcune auto e sfiorando di pochi metri un ristorante. A darne notizia stamattina è stato il sindaco di Costermano, Stefano Passarini. "Questa mattina con la luce del sole ci siamo resi conto che è venuto giù in intero costone di collina, che fortunatamente ha solo sfiorato un ristorante, senza causare danni" ha spiegato il primo cittadino.

Secondo i tecnici del comune veronese, la frana, che ha un fronte della larghezza di due metri che ha anche bloccato il torrente che scorre a valle, sarebbe diretta conseguenza del terremoto di due giorni fa e delle successive scosse di assestamento ma anche delle forti piogge. "La frana è dovuta molto probabilmente a tre concause, che ha ipotizzato il geologo del nostro comune: la forte scossa sismica dell'altro giorno che ha alterato l'equilibrio naturale del terreno, il maltempo e la forte pioggia e la presenza massiccia di vegetazione in vetta alla valle che con le fitte radici può aver causato lo smottamento" ha spiegato il Sindaco.

Fortunatamente nessuno si è fatto male anche perché la frana ha riguardato una zona considerata già a rischio. "Il fatto è avvenuto in una zona del Pat (piano assetto del territorio) dove era già stato evidenziato nel 2007, sulla base di tutte le perizie tecniche, potessero esserci delle frane. Quell'area "segnata in rosso" nella classificazione di zona a rischio frana comprende il punto interessato dall'evento e nella "zona rossa" non è presente alcun tipo di costruzione e proprio per questa pericolosità non potrà mai esserci" ha sottolineato Passarini.

Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi Vigili del fuoco e Carabinieri assieme ai tecnici del Genio Civile e della Provincia di Verona per mettere in sicurezza l'area interessata dalla frana ed effettuare le opportune verifiche sull'intero tratto della collina. Per precauzione evacuata dalla propria abitazione la famiglia proprietaria del ristorante composta da padre, madre e due figli. "La cosa più importante su tutto è che nessuna persona sia stata coinvolta, ma ora è necessario lasciare che gli interventi di verifica, la messa in sicurezza, le ispezioni, le operazioni di sgombero da parte dei vigili del fuoco e del Genio Civile possano essere eseguiti anche nelle prossime ore senza interferenze, per questo vi invito ancora una volta a non recarvi sul posto dove è presente a supporto anche la nostra protezione civile" ha concluso il sindaco