video suggerito

Terremoto con epicentro a Foggia: chiusa una scuola a Matera per alcune crepe nei muri dopo le scosse Oggi una scuola di Matera è stata chiusa per verificare alcune lesioni trovate su alcune pareti dopo il terremoto di ieri con epicentro in Puglia. Anche in Basilicata sarebbero state sentite le scosse, orai gli accertamenti dei vigili del fuoco. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

La forte scossa di terremoto di ieri 14 marzo con epicentro in provincia di Foggia è stata sentita anche in Basilicata. Tanto che oggi una scuola di Matera è stata chiusa per verificare alcune lesioni trovate su alcune pareti dopo il terremoto. In mattinata nell'edificio sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati ora con tutte le verifiche del caso. Si tratterebbe del liceo scientifico Dante Alighieri della città.

A notare alcune crepe sulla parete è stato il personale dell'istituto che ha subito allertato la sala operativa dei pompieri. Oggi quindi la scuola, a fini precauzionali, è stata chiusa. Nell'edificio per assistere agli accertamenti del caso ci sono anche i tecnici dell'amministrazione provinciale.

Il temporale di magnitudo 4.7 gradi della scala Richter si è verificato nella serata di ieri: il terremoto è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 20.37. Ha avuto l'epicentro in mare al largo della costa garganica e con una profondità di 10 chilometri. Le scosse sono state sentite in tutta la regione, come come in Molise e Abruzzo. Oltre appunto anche in Basilicata. Dopo la prima forte scossa, ne sono seguite altre con magnitudo 3.8 e 2.9 e 2.6.

Subito dopo la scossa si è provveduto a controllare possibili danni. Al momento gravi criticità non risultano, ma come nel caso della scuola di Matera continuano tutti gli eventuali accertamenti. Ieri la Protezione civile ha fatto sapere: "A seguito dell’evento sismico registrato alle 20.37 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Foggia, con epicentro localizzato in mare, di magnitudo ML 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose".