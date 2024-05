video suggerito

Terremoto al confine Italia-Svizzera, scossa di magnitudo 3.4: avvertita tra Valle d'Aosta e Piemonte Un terremoto è stato registrato nella serata di giovedì tra Italia e Svizzera: il sisma è stato registrato alle ore 23.25 e ha avuto una magnitudo 3.4 e una profondità di un chilometro. L'epicentro si trova nell'area del ghiacciaio del Gietro. Le segnalazioni dall'Italia: "Sentito un rombo prima della scossa".

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato alle ore 23.25 di ieri sera, giovedì 9 maggio, al confine tra l'Italia e la Svizzera. Secondo quanto riportato dall'Ingv, il sisma è stato registrato a una profondità di un chilometro e l'epicentro si trova nell'area del ghiacciaio del Gietro, nel canton Vallese, a una decina di chilometri in linea d'aria dal confine con l'Italia.

La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, anche in Italia. In particolare, hanno sentito il terremoto di ieri sera in Valle d'Aosta e in diverse zone del Piemonte, specialmente in Val Sesia, nel Biellese e nel Verbano.

Secondo i dati diffusi dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono cinque i comuni italiani – tutti in Valle d’Aosta – localizzati entro i venti chilometri dall’epicentro. Si tratta di Bionaz, Oyace, Ollomont, Valpelline, Doues.

Tante le segnalazioni dei residenti nella zona del terremoto che hanno scritto sui social di aver avvertito la scossa e, qualcuno, anche un “rombo” prima che la terra tremasse. “Ma, chiedo a INGV, non è strano questo rombo prima? A cosa è dovuto? Ho vissuto a Frascati e ho sentito diversi terremoti anche potenti ma mai questo rombo a precorrerlo”, ha scritto un utente. "Sentito prima un rombo (stranissimo ) e poi il letto vibrare. Ad Aosta”, scrive un’altra persona.

Segnalazioni arrivano da diverse zone delle due regioni del Nord-Italia: da Valessero (Biella), Champoluc, Valtournenche.

Per il momento non si hanno notizie di danni a persone o cose provocati dalla scossa di terremoto.