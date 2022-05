Terremoto a Campobasso: due scosse nella notte, la gente si riversa in strada In Molise stanotte la terra ha tremato alle 1.49 e alle 4.58. Ls scossa più potente è stata la prima: registrata una magnitudo di 3.7.

A cura di Biagio Chiariello

Due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise, nella provincia di Campobasso. La prima, la più forte, si è verificata alle 1.49, con epicentro a un chilometro dal comune di Pietracatella, a una profondità di 22 chilometri. La magnitudo della scossa di terremoto registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 3.7.

La seconda scossa di terremoto nel Molisano è arrivata invece alle 4.58 ed ha riguardato ancora la provincia di Campobasso. La terra è di nuovo tremate e questa volta gli strumenti dell'Ingv hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.7 a due chilometri da Sant'Elia a Pianisi. La profondità alla quale si è verificato il sisma è stata di 25 chilometri.

Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Campobasso. Molte persone si sono riversate in strada. Sono state subito allertate le squadre dei vigili del fuoco dopo numerose telefonate allarmate, per verificare eventuali danni. Al momento comunque non ne risulterebbe di gravi.