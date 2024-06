video suggerito

Tentato furto in banca a Vicenza, operazione di polizia in corso: agenti sono entrati nell’edificio Agenti di polizia hanno circondato e fatto irruzione in una banca nella zona Ovest di Vicenza, dove potrebbero trovarsi asserragliati alcuni rapinatori che hanno cercato di compiere un furto alla sede del Credit Agricole. Dalle 7.30 di questa mattina le forze dell’ordine stanno eseguendo l’operazione nell’istituto che si trova in via Erico Fermi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Le forze dell'ordine hanno circondato e fatto irruzione in una banca nella zona Ovest di Vicenza, dove potrebbero trovarsi asserragliati alcuni rapinatori che hanno cercato di compiere un furto alla sede del Credit Agricole. Dalle 7.30 di questa mattina, domenica 30 giugno, la polizia sta eseguendo l'operazione nell'istituto Bancario Credit Agricole di via Erico Fermi, a Vicenza, per un tentativo di rapina.

Alcune pattuglie, coordinate dal Questore Dario Sallustio, hanno circondato l'istituto bancario, dove si ritiene che si trovino ancora delle persone, come riporta Il Giornale di Vicenza. L'allarme è scattato in mattinata e al momento non si conosce il numero di persone all'interno dell'edificio. I poliziotti hanno indossato i giubbotti antiproiettile non sapendo se le persone penetrate all'interno sono armate.

Da quanto si apprende, il reparto di pronto intervento e i poliziotti della questura di Vicenza hanno fatto irruzione nell'edificio e hanno controllato tutto l'edificio alla ricerca dell'eventuale presenza dei banditi. I poliziotti sono entrati dal piano interrato e si sono diretti verso la parte alta dell'edificio. I malviventi potrebbero essere nascosti.

Le forze speciali hanno raggiunto il tetto dell'edificio dove si trova la sede del Credit Agricole, per procedere nel sopralluogo è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per sfondare una parete. La zona è stata interdetta al traffico, anche pedonale.

In aggiornamento.