Tenta di violentare una ragazza nella toilette del treno per Bologna: chiesto processo per 38enne L'indagato aveva trascinato la sua vittima con sé all'interno della toilette di un treno. La giovane era riuscita con fatica a divincolarsi ed era stata soccorsa da altri passeggeri.

A cura di Davide Falcioni

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un 38enne per l'ipotesi di reato di violenza sessuale. Il 25 aprile del 2023 l'uomo avrebbe cercato di abusare di una ragazza di 28 anni mentre era in viaggio su un treno diretto a Bologna e proveniente da Foggia. Difeso dall’avvocato Alessandro Coppa del Foro di Rimini, il presunto autore della violenza era stato identificato a Rimini mentre la giovane era scesa alla stazione di Bologna, dove aveva sporto una denuncia circostanziata su quanto le era accaduto sul convoglio.

Agli agenti della polizia ferroviaria dell’Emilia Romagna la ragazza aveva riferito che, mentre usciva dal bagno del vagone, l’indagato l’aveva trascinata con sé all’interno della toilette. La giovane era riuscita con fatica a divincolarsi e a raggiungere il suo posto in carrozza, ma il 38enne l’aveva bloccata. Urlando, la 28enne aveva attirato l’attenzione di altri passeggeri presenti che avevano allontanato e bloccato l’uomo.

Pochi giorni prima, con modalità identiche lo stesso 38enne aveva tentato una violenza su un autobus a Bologna. Il 16 aprile del 2023, infatti, l’uomo avrebbe molestato una 25enne su un bus della linea cittadina. Anche in quel caso la ragazza si era messa ad urlare e per poterla liberare dalla stretta del 38enne era dovuto intervenire addirittura l’autista dopo aver fermato il mezzo di trasporto.

L’uomo inoltre avrebbe alle spalle altri episodi violenti che avrebbero prodotto un arresto in Toscana, a Prato per diversi reati e per cui avrebbe anche trascorso un periodo di tempo detenuto in una Rems, una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, dalla quale era uscito poco tempo prima dei fatti di Rimini e Bologna.