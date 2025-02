video suggerito

Tenta di strangolare la ex e la sbatte contro la ringhiera: gli automobilisti vedono tutto e la salvano Un uomo di 34 anni è in carcere per aver minacciato in strada la ex compagna: "Ti taglio la faccia". Le ha messo le mani al collo e l'ha sbattuta contro una ringhiera. Gli automobilisti hanno visto tutto e hanno chiamato il 112.

A cura di Giorgia Venturini

"Ti taglio la faccia". Così un uomo di 34 anni ha minacciato la ex compagna di 40 anni: era arrivato persino a metterle le mani al collo e a pingerle contro una ringhiera. Ora per lui sono scattate le manette da parte dei carabinieri di Catania. A fermare l'uomo sono stati alcuni automobilisti che hanno visto cosa stava accadendo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della loro relazione durata soltanto un mese e finita perché la donna si era accorta che il 34enne era un uomo violento. E lo è stato anche dopo la rottura: in strada avrebbe visto la donna e con un gesto repentino le avrebbe messo le mani al collo, spingendola con forza contro una ringhiera. Tutto mentre le diceva: "Ti taglio la faccia".

A chiamare il 112 sono stati alcuni automobilisti che si sono accorti di quello che stava accedendo. Sul posto i soccorsi si sono subito messi in auto della donna che è stata tranquillizzandola e affidandola alle cure dei medici del 118. Intanto i militari hanno bloccato gli aggressori. La vittima ha poi raccontato quello che era successo anche i mesi scorsi: l'uomo, disoccupato, le chiedeva denaro per l'acquisto delle sigarette minacciandola che se non le dava i soldi "ti metto sotto con la macchina".

Era anche passato ai fatti: in una occasione l'avrebbe anche presa a pugni, causandole un trauma all'occhio e poi accompagnandola al pronto soccorso. Ai medici la donna avrebbe detto di essere caduta accidentalmente ma non era così. La donna aveva interrotto la relazione, infine anche l'aggressione in strada. L'uomo ora arrestato dovrà difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si trova ora in carcere.