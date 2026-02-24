Attualità
Minaccia di morte la ex poi le distrugge le tubazioni di casa e tenta di investire il padre: arrestato

Un 46enne di Iglesias tenta di convincere l’ex a incontrarlo, poi la minaccia e le danneggia casa. Arrestato con l’accusa di maltrattamenti.
A cura di Maria Neve Iervolino
Cerca di convincere la ex a vederlo per un ultimo incontro chiarificatore, ma l'intento sarebbe stato tutt'altro che conciliante, come emerso quando si è rifiutata. L'uomo, un 46enne di Iglesias già noto alle forze dell'ordine, le ha inviato numerosi messaggi contenenti insulti e minacce di morte, e successivamente si è presentato sotto casa di lei.

L'uomo è arrivato sotto casa della donna continuando a circuirla tramite messaggio per convincerla a scendere anche facendo ricorso alla minaccia. Lei però non ha ceduto e si è barricata all'interno dell'abitazione rifiutandosi di incontrarlo e invitandolo ad andare via. La donna ha contattato il 112 quando il 46enne ha iniziato ad accanirsi contro la sua proprietà distruggendo le tubature della rete idrica visibili dall'esterno.

La violenza è aumentata quando è uscito il padre della donna per cercare di sedare la situazione e allontanare il 46enne. Un tentativo vano terminato con l'uomo che tenta di investire l'anziano. Alla fine sono giunti sul posto i Carabinieri e alla loro vista il 46enne ha provato a scappare, senza però riuscirci.

Il 46enne è stato quindi bloccato e arrestato dai militari per maltrattamenti, minacce aggravate e danneggiamento e condotto all'interno del carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

