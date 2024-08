video suggerito

Temporali in arrivo e deciso calo termico in tutta Italia: le previsioni meteo della settimana Il passaggio di una nuova perturbazione sull’Italia metterà fine alla lunga ondata di caldo africano e in questi giorni avremo una vera e propria rottura dell’estate. Lunedì 19 e martedì 20 agosto sono attesi temporali e violenti nubifragi, con grandinate e raffiche di vento. Mercoledì 21 l’anticiclone delle Azzorre porterà un generale miglioramento su tutto il Paese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

478 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia metterà fine alla lunga ondata di caldo africano. In questi giorni avremo quindi una vera e propria rottura dell'estate con tempo instabile e fenomeni intensi localmente.

Sono quindi attesi temporali e violenti nubifragi, con grandinate e raffiche di vento. Nei prossimi giorni avremo anche un deciso calo termico, già in atto sulle regioni del Nord e che presto interesserà anche il Centro-Sud.

Entro martedì le temperature massime scenderanno localmente fino a 10-15 gradi rispetto ai valori osservati prima di Ferragosto, specie nelle aree interessate dal maltempo. Martedì ultimi episodi di instabilità e a seguire tempo decisamente più sereno, grazie alla rimonta dell’alta pressione.

Leggi anche Allerta meteo della Protezione civile per temporali sabato 17 agosto: le regioni a rischio maltempo

Meteo, inizio settimana: temporali e grandinate su Nord e Centro-Sud

Nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, il tempo sarà in miglioramento al Nord-Ovest con schiarite nel corso della giornata, più ampie su Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. Tempo instabile nel resto del Paese, con rovesci e temporali anche intensi, in particolare sull’alto Adriatico, più intermittenti nelle altre regioni, con anche grandinate e forti raffiche di vento.

Le temperature minime saranno in calo ovunque, le massime invece in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove. I valori saranno compresi tra i 24 i 30 gradi, con qualche punta leggermente oltre al Sud e in Sicilia.

Martedì 20 agosto al Nord-Ovest il tempo sarà in prevalenza soleggiato sin dal mattino. Attese ampie schiarite tra bassa Toscana, Lazio e alta Campania, specie nella prima parte della giornata, mentre rovesci o temporali isolati saranno più probabili su Triveneto, Emilia orientale, Romagna, alta Toscana, Umbria e Marche, al Sud, sulla Sicilia settentrionale e orientale.

Le temperature massime saranno in ulteriore lieve diminuzione nei settori ionici, mentre saliranno lievemente nel resto del Paese, ma con valori non superiori ai 31-32 gradi.

Le previsioni per la seconda parte della settimana: da mercoledì migliorano le condizioni meteo

Mercoledì 21 l'anticiclone delle Azzorre si muoverà sul Mediterraneo centro-occidentale, portando un generale miglioramento del tempo su tutto il Paese. Sarà presente ancora un po' di nuvolosità al Sud e sulle regioni del versante Adriatico, ma probabilmente senza piogge significative.

Nei giorni seguenti la stabilità atmosferica tornerà a prevalere in gran parte del nostro Paese. Le temperature torneranno ad aumentare e si riporteranno gradualmente al di sopra della norma. In questa fase non si raggiungeranno tuttavia i picchi estremi avuti durante l'ultima ondata di caldo.