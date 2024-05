video suggerito

Tempo stabile nel weekend, la prossima settimana Italia divisa tra piogge e caldo: le previsioni meteo Quello di sabato 11 e domenica 12 maggio sarà un weekend caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato e temperature miti in diverse zone d’Italia, grazie all’alta pressione. Attesa invece per la prossima settimana una nuova perturbazione che porterà pioggia e maltempo al Nord e caldo al Centro-Sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà un weekend caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato e temperature miti, quello di sabato 11 e domenica 12 maggio. Questa fase di stabilità sarà interrotta all'inizio della prossima settimana con l'arrivo di una nuova perturbazione che dividerà l'Italia, tra maltempo al Nord e caldo al Centro-Sud

Grazie all'alta pressione, le condizioni meteo per le giornate di oggi e domani dovrebbero mantenersi stabili per tutto il fine settimana, come già detto, soprattutto al Centro-Nord. Nelle prossime ore continuerà a piovere localmente al Sud, in particolare in Calabria, Campania e su settori orientali della Sicilia. Domenica invece rovesci e temporali si formeranno a partire dal pomeriggio sull’arco alpino, con parziale coinvolgimento in serata delle pianure del Nord-Ovest.

Le temperature faranno registrare ovunque valori in linea con le medie stagionali con massime comprese fra 20 e 25 gradi, ma con punte fino a 26-27. Nella prima parte della prossima settimana assisteremo invece a un indebolimento dell’alta pressione, in particolare al Centro-Nord, e questo porterà condizioni di maggiore variabilità e instabilità.

Meteo sabato 11 maggio: locali rovesci al Sud, sereno sul resto d'Italia

Nella giornata di oggi, sabato 11 maggio, cielo parzialmente nuvoloso al Sud, sulle zone alpine, prealpine e pedemontane del Nord. Tempo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. A metà giornata avremo un aumento della nuvolosità sulle zone alpine ed appenniniche.

Sono attesi infatti locali rovesci o temporali sulla Calabria, nel sud della Campania e sui settori orientali della Sicilia. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, supereranno in generale i 20 gradi, con valori anche intorno ai 25-26 gradi.

Domenica 12 maggio giornata soleggiata, nel pomeriggio piogge sparse al Nord

Anche la giornata di domani, domenica 12 maggio, inizierà in gran parte soleggiata con inizialmente pochi annuvolamenti di rilievo. Durante il pomeriggio invece assisteremo a un deciso aumento della nuvolosità sulle aree alpine e sull’Appennino emiliano.

Sono attesi rovesci sparsi o locali temporali con parziale coinvolgimento in serata delle pianure di Piemonte e Lombardia, un po’ di nuvolosità anche nelle zone interne montuose del Centro-Sud. Le temperature rimarranno invariate anche per la giornata di domenica, con massime ovunque tra 20 e 25 gradi e punte fino ai 27 gradi.

La tendenza meteo per la prossima settimana: nuova perturbazione divide l'Italia

A partire dalla giornata di lunedì 13 maggio il campo di alta pressione arrivato sull’Italia nel weekend inizierà progressivamente a indebolirsi. Per ora la tendenza meteo mostra un aumento della nuvolosità a partire dal Nord, in particolare sulle Alpi e le Prealpi dove sarà possibile qualche rovescio.

Per le giornate successive si delinea al momento l'arrivo di una perturbazione atlantica, che dalla Francia si avvicinerà alle regioni settentrionali. Martedì 14 maggio le prime piogge dovrebbero interessare il Nord-Ovest, mercoledì 15 invece il sistema perturbato potrebbe portare rovesci diffusi e localmente intensi su tutti i settori settentrionali del Paese.