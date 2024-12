video suggerito

Tempo stabile e ampie schiarite, arriva l'anticiclone sull'Italia: le previsioni meteo di Capodanno

A cura di Eleonora Panseri

È atteso sull'Italia nei prossimi giorni l'arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che porterà un generale miglioramento delle condizioni meteo, almeno fino a Capodanno. Dopo la fase di maltempo invernale che ha investito nel periodo natalizio il nostro Paese, soprattuto il Centro-Sud, il tempo tornerà a essere stabile e soleggiato.

Questo cambiamento dipenderà dall’azione di un vasto campo di alta pressione che interesserà una buona parte del continente europeo. Le temperature raggiungeranno valori per lo più al di sopra della norma, con un’anomalia più accentuata sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna.

Che tempo farà l'ultimo weekend del 2024

Nei prossimi giorni si attenueranno i venti freddi giunti da nord, arriverà una massa d’aria più mite di origine atlantica e sulle Alpi lo zero termico si attesterà intorno ai 3mila metri. Il tempo inizierà a migliorare praticamente ovunque già a partire dalla giornata di oggi, venerdì 27 dicembre.

Sabato 28 dicembre è attesa una giornata soleggiata con cielo prevalentemente sereno e qualche annuvolamento tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Le temperature del primo mattino saranno ancora leggermente sotto zero al Nord; mentre le massime saranno in rialzo nelle regioni centro-settentrionali.

Per la giornata di domenica 29 dicembre il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso in quasi tutte le regioni, poche nuvole ancora su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale. Le temperature saranno in lieve rialzo all’estremo Sud mentre nel resto del Paese non subiranno grandi variazioni, con valori superiori alla media sia al Centro-Nord che sulla Sardegna.

La tendenza meteo per Capodanno

Stando a quanto mostrano le attuali proiezioni, l’anticiclone sembra destinato a durare fino a Capodanno e ai primi giorni del 2025. Questa fase caratterizzata da clima mite, cielo sereno e assenza di precipitazioni, pioggia e neve, sarà quindi abbastanza lunga.

Tuttavia, anche se forse è troppo presto per dirlo con certezza, il clima invernale potrebbe tornare protagonista con l’arrivo dell’Epifania, grazie a nuove irruzioni fredde che potrebbero portare nuovamente pioggia e nevicate anche a bassa quota.