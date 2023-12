Tempesta di vento in Piemonte, raffiche fortissime: albero cade vicino allo stadio a Torino Tetti, cartelloni e impalcature divelte per la raffica di vento ad oltre 220 km/h: diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Torino e in particolare il Canavese. Molti danni anche a Torino, scuole chiuse in alcune zone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Albero caduto in corso Agnelli a Torino (Foto Facebook)

Tetti scoperchiati, alberi caduti, lamiere e altri elementi costruttivi divelti, ma anche scuole chiuse. Le raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari che da ieri stanno sferzando in tutto il Piemonte (dove è attiva un'allerta meteo per oggi) hanno provocato danni assai ingenti. Il record si è toccato in mattinata alla Sacra di San Michele con una raffica di 228.5 km/h (Sant'Ambrogio di Torino, 938m), mentre 120 chilometri orari si sono raggiunti sulle aree pedemontane e 85 chilometri orari in pianura.

La provincia di Torino e in particolare il Canavese tra le zone più colpite dal maltempo. Durante la notte i vigili del fuoco del comando di Torino e dei vari distaccamenti hanno svolto decine di interventi – la situazione è destinata a proseguire almeno per tutta la giornata – soprattutto nella bassa valle di Susa e nel Pinerolese e relative valli.

A Villar Perosa, in via del Castello, un albero è caduto sui cavi dell'energia elettrica; a Condove, un'impalcatura è caduta su un palazzo di 3 piani; a Villanova Canavese, una palazzina di 3 piani è stata scoperchiata e i detriti sono finiti nel cortile, danneggiando tre automobili: quattro famiglie sono state evacuate.

Mentre a Torino, dove un grosso albero è caduto nei pressi di corso Agnelli, proprio vicino allo stadio Olimpico Grande Toro.

A Rivoli sono stati segnalati diversi problemi: un capannone è stato scoperchiato in via Asti; in corso Susa angolo via Auriletto un cartellone pubblicitario è finito in strada; in corso Francia nella zona dello svincolo della tangenziale si sono staccate lamiere dall'edificio che ospita la clinica dentale.

Scuole chiuse, in via precauzionale, a Fiano, Vallo, Varisella, La Cassa e Nole. Particolarmente pesante la situazione a Fiano, dove il sindaco Luca Casale ha pubblicato un appello su Facebook: "A causa delle forti raffiche di vento che hanno causato ingenti danni sul territorio comunale si ordina alla cittadinanza di non allontanarsi dal proprio domicilio anche per non intralciare il lavoro delle squadre di soccorso. In questo frangente molte strade sono impraticabili a causa caduta di alberature, palificazioni, tegole. Le scuole nella giornata odierna saranno chiuse".