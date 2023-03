Taglia l’albero in presenza di un forte vento, la pianta cade e lo schiaccia: morto operaio 58enne La vittima, di origini marocchina ma residente nel Vercellese, lavorava per una azienda di Ravenna. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le Forze dell’ordine.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un uomo è morto schiacciato dalla caduta di un albero. È accaduto a Revigliasco d'Asti, in Piemonte, dove l'operaio, un 58enne di origine marocchina che abitava nel Vercellese e lavorava per una azienda di Ravenna, stava lavorando per tagliare l'albero in presenza di un forte vento.

La morte si configura quindi come causata da un incidente sul lavoro.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell'ordine. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono comunque al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto: non si sa ancora infatti se l'errata caduta della painta sia stata dovuta a un errore di valutazione, oppure al forte vento.

Allarme vento in Piemonte

Ma l'allarme per il forte vento è stato vivo per tutta la giornata di oggi, 10 marzo, nella regione Piemonte, dove si sono contate decine di richieste di intervento arrivate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Torino. Le raffiche, in montagna, hanno raggiunto anche i 170 chilometri orari: in città, a circa 80 km/h. Si tratta di vento di phon.

Diversi gli alberi caduti sulla strada del traforo di Pino, direzione Torino, oltre ai rami pericolanti e le coperture a rischio (tettoie e tendoni). A Venaria il vento ha provocato anche la caduta di un semaforo. A Luserna San Giovanni un albero è caduto su una casa.

All'altezza del traforo di Pino è scoppiato anche un incendio tra la vegetazione, scaturito da un cavo che si è staccato da un palo: dal cortocircuito sono partite le fiamme. Un altro incendio per motivi analoghi è scoppiato nella zona del poligono di Vauda Canavese, con l'intervento dei Vigili del fuoco di San Maurizio Canavese.