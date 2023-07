SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 590mila euro in provincia di Matera Realizzato il 5+1 al Superenalotto di questa sera, martedì 18 luglio 2023. Una persona porta a casa 590mila euro: il biglietto vincente registrato a Tricarico, in provincia di Matera.

A cura di Redazione

Vincita da capogiro al Superenalotto con l'estrazione di questa sera, martedì 18 luglio. Nessun 6 centrato nella prima estrazione della settimana al Superenalotto e il jackpot è salito a 28,3 milioni di euro. Nel corso dell'estrazione però è stato registrato un 5+1 da ben 590.296,75 euro a Tricarico, in provincia di Matera. Il biglietto vincente è stato acquistato al punto vendita Tabacchi Punto 2 in Viale Regina Margherita 36. Da segnalare anche tre punti da 5 da 63mila euro. Come riporta Agipronews, l’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

La sestina vincente di questa sera (22 – 45 – 49 – 52 – 60 – 65), è stato estratto un 5+1 da più di 500mila euro e tre punti da 5 da 63mila euro. I vincitori dovranno riscuotere la vincita entro 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni, così come indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Per le vincite di importo superiore ai 52mila euro è necessario entro 90 giorni inoltrare la ricevuta di gioco vincente (originale ed integra) all'Ufficio Premio Sisal di Via A. Tocqueville 13 20154 Milano o all’Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta presso gli uffici competenti.

Obbligatorio anche per i tre vincitore dei biglietti da 5 punti (63mila euro in palio) presentare la ricevuta di gioco vincente secondo i termini stabiliti entro 30 giorni dall'estrazione. Il procedimento è obbligatorio e i soldi saranno versati solo dopo che il biglietto sarà stato inoltrato. Anche in questo caso i soldi saranno accreditati entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta, così come previsto dalle procedure standard.