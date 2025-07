SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 499mila euro nell’estrazione di martedì 29 luglio: ecco dove

Nuova estrazione fortunata al Superenalotto quella di oggi martedì 29 luglio, centrato il 5+1 che si porta a casa quasi mezzo milione di euro. La schedina vincente di questa sera è stata giocata in una ricevitoria di Certaldo, in provincia di Firenze. Il fortunato vincitore del 5+1 di questa sera al Superenalotto si porta a casa la cifra esatta di 499.088,69 euro.

Ad aggiudicarsi l'unica vincita del 5+1 nell'estrazione di questa sera è stata una giocata effettuata presso il punto vendita Edicola situato in Via Fratelli Cervi, a Certaldo, in Toscana, con una schedina del sistema Quick Pick. Il fortunato vincitore in pratica non ha compilato la schedina di gioco che gli ha permesso di vincere né scelto i numeri ma si è affidato alla fortuna cieca chiedendo al terminale di decidere per lui, scegliendo casualmente i numeri della combinazione.

Nessun "6" invece nell'estrazione di oggi del Superenalotto. L’ultimo "6" da oltre 35,4 milioni di jackpot è stato centrato a Desenzano del Garda il 22 maggio scorso. Il jackpot sale a quota 32,2 milioni di euro per la prossima estrazione.

Nell'estrazione numero 120 di quest'anno al Superenalotto, invece, nessun "5". Solo quote popolare di quasi 500 euro ciascuno per i 462 giocatori che hanno centrato il "4". Quote più sostanziose invece per i 110 "3 Stella" che portano a casa 3.331 euro a testa.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.