SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 1 milione di euro in provincia di Perugia Realizzato il 5+1 al Superenalotto di questa sera, sabato 3 dicembre. Un fortunato giocatore di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, porta a casa un montepremi di 1.150.974,88 di euro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Vincita milionaria al SuperEnalotto. Con l’estrazione di questa sera, sabato 3 dicembre, (la sestina vincente: 4- 37-38-53-73-79) è stato centrato il 5+1 da 1.150.974,88 milioni di euro a Gualdo di Tadino, in provincia di Perugia. Resta ancora da realizzare invece il 6 da 320,3 milioni di euro. Altri 5 invece hanno portato a casa i 5 punti con una quota unitaria di 74.368,94 euro.

Gli ultimi "5+1" sono stati vinti il 28 luglio scorso. Due fortunati giocatori del concorso n.90 si sono aggiudicati 352.248,82 euro ciascuno. I due montepremi sono stati portati a casa a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova e a Roma, al Bar Biancociliegia.

I montepremi più alti collezionati di recente sono stati quelli dell'estrazione del Superenalotto di giovedì 3 novembre: alcuni fortunati hanno infatti centrato un punto 5 da 57.813,71 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate ad aversa (CE), Sant'Arpino, Agrigento, Siniscola e Trento.

Leggi anche Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di martedì 8 novembre 2022, numeri vincenti e quote

Il fortunato vincitore del 5+1 di oggi, sabato 3 novembre, dovrà riscuotere la sua vincita entro 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni. La norma dei 31, secondo l'Agenzia Dogane e Monopoli di Stato, vale per i montepremi che superano la cifra di 1.000.000,00 di euro.

Indicazioni diverse invece per i fortunati che nella serata di oggi hanno portato a casa 74.368,94 euro collezionando i 5 punti. I vincitori possono infatti effettuare una richiesta di bonifico presso i Punti Pagamento Premi di Sisal entro 60 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'esito del concorso. Trascorsi i 60 giorni dovranno invece fare richiesta obbligatoriamente presso i punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal in un termine massimo di 90 giorni.

Per le vincite di importo superiore ai 52.000 è necessario, sempre entro 90 giorni, inoltrare la ricevuta di gioco vincente (originale ed integra) all'Ufficio Premio Sisal di Via A. Tocqueville 13 20154 Milano o all’Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 89 00155 – Roma. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna della ricevuta presso gli uffici competenti.