Sulmona, 27enne violentata in casa per 7 ore da un uomo conosciuto in chat

A cura di Chiara Ammendola

È stata violentata per lunghe sette ore da un uomo conosciuto sui social, la ragazza di 27 anni che ha denunciato la violenza sessuale ai carabinieri di Sulmona, in provincia dell'Aquila. La giovane ha raccontato alle forze dell'ordine di essere rimasta in balia dell'uomo dalle 22 alle 5 del mattino quando ha lasciato la casa dove si è consumato lo stupro. È stata lei a presentarsi in ospedale per denunciare l'accaduto: qui i medici l'hanno sottoposta a una visita medica per accertare la violenza mentre sono state allertate le forze dell'ordine.

L'incontro a casa dopo essersi conosciuti sui social

Sul caso stanno cercando di fare luci di carabinieri di Sulmona che, dopo aver raccolto la denuncia della ragazza, si sono immediatamente attivati per rintracciare il presunto violentatore. Stando a quanto riferito dalla vittima i due si sarebbero conosciuti online attraverso i social media e dopo aver chattato per diverso tempo la 27enne ha deciso di invitare l'uomo a casa a Sulmona dove vive da sola. A quel punto l'aguzzino l'avrebbe minacciato e costretta ad avere rapporti sessuali. La ragazza ha anche riferito di aver avuto paura quando quell'uomo le ha fatto vedere una foto con il fucile che aveva in casa: "Mi sono spaventata", ha riferito alle forze dell'ordine. Sulla vicenda è scattato il codice rosso e la Procura ha aperto un fascicolo: indagano i carabinieri del Comando compagnia di Sulmona.