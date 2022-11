Suicida dopo il servizio delle Iene, Procura apre inchiesta sulla morte del 64enne Roberto Zaccaria La Procura di Forlì ha aperto un’inchiesta sulla morte di Roberto Zaccaria, il 64enne che si è tolto la vita dopo la messa in onda del servizio della trasmissione Le Iene relativo alla storia del 24enne Daniele.

A cura di Gabriella Mazzeo

La procura di Forlì ha aperto un'inchiesta per il reato di istigazione al suicidio dopo il servizio della trasmissione TV Le Iene andato in onda il 2 novembre scorso. Il reportage raccontava la storia di Daniele, il 24enne che il 23 settembre 2021 si è tolto la vita dopo aver scoperto che la fidanzata Irene conosciuta in chat era in realtà un uomo di 64 anni.

L'inchiesta, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe attualmente a carico di ignoti e riguarda il suicidio di Roberto Zaccaria, il 64enne additato come responsabile del gesto estremo compiuto dal 24enne nel settembre dello scorso anno.

Nel frattempo, la famiglia del pensionato ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che intende costituirsi parte civile in caso di procedimento in Tribunale. La trasmissione televisiva delle reti Mediaset, invece, replicherà alle accuse nella diretta di questa sera, martedì 8 novembre.

Secondo quanto ricostruito nel servizio tv andato in onda nella serata del 2 novembre, Daniele si sarebbe impiccato nella soffitta dell'abitazione di famiglia dopo aver scoperto che la ragazza con la quale chattava da un anno era in realtà Zaccaria, anziano di Forlimpopoli. Dopo aver capito che il volto nelle foto inviategli dalla ragazza era in realtà di un'altra persona, il giovane aveva provato a chiedere spiegazioni, ma Zaccaria si era rifiutato cercando di chiudere la "relazione".

A quel punto, il ragazzo aveva manifestato le sue intenzioni in chat, spiegando a "Irene" di aver già iniziato a sospettare di essere stato raggirato. I familiari del 24enne accusavano il 64enne di non aver interrotto la finzione neppure davanti ai messaggi disperati del giovane. Bloccato dall'inviato de Le Iene, il 64enne aveva cercato di giustificarsi sostenendo di non aver mai voluto che "uno scherzo finisse così". Al Resto del Carlino, il 64enne aveva detto: "Sono stanco, mi stanno rovinando la vita".