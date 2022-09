Sub travolto da motovedetta della Guardia di Finanza: stava pescando. È grave L’incidente intorno alle 11 di mattina al largo di Alliste: il ragazzo era impegnato in una battuta di pesca. Aperta un’inchiesta per lesioni personali gravissim.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Era impegnato in una battuta di pesca in mare aperto, quando una motovedetta della guardia di finanza lo ha travolto. L'incidente in mare al largo di Alliste, località salentina vicino Gallipoli, ha coinvolto un sub 28enne, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I fatti avvenuti intorno alle 11 di oggi mercoledì 7 settembre, in località Capilungo, marina di Alliste, sono ancora in fase di ricostruzione. Pare che il mezzo della Guardia di finanza stesse trasportando a bordo i tecnici dell’Arpa a lavori per alcune rilevazioni in mare.

Durante la navigazione, a circa mezzo miglio dalla costa, l’unità navale ha impattato contro un pescatore subacqueo, che sarebbe stato sprovvisto dei segnali idonei per le immersioni (ritrovati successivamente nell’autovettura dello stesso sub lasciata in sosta sulla costa).

Lo sfortunato protagonista è un ragazzo di 28 anni che, soccorso dagli stessi finanzieri, è stato portato a riva e quindi affidato alle cure del 118, intervenuto sul posto a bordo di un'ambulanza. Ha riportato una ferita all'addome: il giovane come detto è cosciente. Grave, ma non in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno procedendo i militari della Guardia costiera di Gallipoli, che stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro al fine di attribuirne le responsabilità. Accertamenti sono in corso, anche da parte della capitaneria di porto locale.