video suggerito

Stupra donna conosciuta sui social e le chiede soldi: lei scappa davanti al bancomat e lo fa arrestare La violenza sarebbe andata avanti per l’intera notte nell’abitazione dell’uomo a Montecatini. A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima, una donna di 33 anni che è riuscita a scappare mentre era davanti al bancomat dal quale avrebbe dovuto prelevare il denaro da consegnare al suo aggressore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Montecatini, in provincia di Pistoia, con la pesantissima accusa di aver sequestrato e abusato sessualmente di una donna che aveva da poco conosciuto online sui social, arrivando infine a tentare di estorcerle del denaro. A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima, una donna di 33 anni che è riuscita a scappare mentre era davanti al bancomat dal quale avrebbe dovuto prelevare il denaro da consegnare al suo aggressore.

La 33enne ha raccontato di aver conosciuto sui social l’uomo, un suo connazionale richiedente protezione internazionale, e di aver concordato con lui una serata insieme. Una volta raggiunta l’abitazione dell’uomo, però, sarebbe stata segregata e violentata. Stando alla ricostruzione della vittima, i due avrebbero consumato droga insieme nell'abitazione del 31enne, nel Pistoiese, dove alla donna sarebbe stato impedito di uscire.

Gli abusi sessuali sarebbero poi proseguiti per tutta la notte e fino al mattino del giorno seguente quando alla donna è stato permesso di uscire dalla casa ma solo per prelevare soldi da un bancomat da consegnare al suo aguzzino. La 33enne ha raccontato di essere fuggita il giorno dopo la violenza quando è stata portata a prelevare soldi al bancomat da un complice dell’uomo, un 35enne ora denunciato.

A questo punto la fuga per strada dove infine è riuscita a entrare in un bar e a chiedere aiuto. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo una chiamata di emergenza, hanno successivamente rintracciato l'abitazione del 31enne dove hanno trovato effettivamente gli oggetti personali e la borsetta della donna. Il 31enne quindi è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e cessione di sostanze stupefacenti. Insieme all’amico, denunciato a piede libero, è accusato anche di tentata estorsione per aver imposto alla donna di prelevare e consegnare i soldi quale corrispettivo per la droga consumata.