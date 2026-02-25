Stufa a pellet si surriscalda e incendia casa, 24enne si lancia dalla finestra: ricoverata a Trento

Una ragazza di 24 anni è ricoverata all'ospedale di Trento con vari traumi da impatto dopo essersi lanciata dalla finestra di un'abitazione per sfuggire a un improvviso incendio divampato in casa a Cavedago nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, per un surriscaldamento della stufa a pellet. Secondo una prima ricostruzione la giovane si è svegliata di soprassalto dopo aver sentito puzza di fumo nella stanza e subito ha capito che era scoppiato un incendio improvviso. A questo punto ha avuto una reazione di istinto che l'ha spinta a gettarsi dalla finestra in preda allo spavento.

La ventiquattrenne infatti ha pensato di non essere in grado di guadagnare l'uscita dell'abitazione e quindi si è lanciata dal primo spazio utile precipitando sull'asfalto sottostante dove è rimasta ferita e dolorante anche se fortunatamente sempre cosciente. L'allarme, scattato intorno alle 9, ha messo subito in moto la macchina dei soccorsi e sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso che ha provveduto poi a trasportare la donna in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stata ricoverata ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nell'incendio sono rimasti intossicati anche altri due giovani presenti in casa in quel momento, entrambi portati in ambulanza all'ospedale di Cles per le cure del caso. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri di Cles che stanno ricostruendo una dinamica dell'incendio.

Secondo le prime informazioni, all'origine del rogo, come ha spiegato il sindaco a La Voce del Trentino, ci sarebbe stato un surriscaldamento della stufa a pellet con conseguenze corto circuito dell'impianto. "Le fiamme hanno attaccato la canna fumaria arrivando fino al sottotetto dell’abitazione” ha aggiunto il primo cittadino. Al momento del rogo in casa vi erano alcuni parenti della famiglia che vi abita, giunti in paesi appositamente tra cui la 24enne ferita . La casa è stata dichiarata momentaneamente inagibile e si sta cercando una sistemazione temporanea per la famiglia.