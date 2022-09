Studentessa di 23 anni muore per un’infezione letale ai polmoni: addio a Elena Spironello Il volontariato, la cura verso il prossimo e la passione per le lingue. Di tutto questo si nutriva la vita di Elena Spironello, studentessa 23enne all’Università ‘Ca Foscari di Venezia, morta a causa di un’infezione alle vie respiratorie.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Elena Spironello, morta a 23 anni a causa di una malattia respiratoria (Fonte: Elena Spironello Facebook)

Era giovane, piena di vita e impegnata nel sociale. Ma un destino crudele l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. Elena Spironello, una studentessa universitaria di Gardigiano di Scorzè, in provincia di Venezia, è morta all'Ospedale dell'Angelo di Mestre nella notte tra sabato 24 e domenica 25 settembre. Aveva solo 23 anni.

La ragazza era ricoverata da circa 15 giorni per via di un'infezione che si sarebbe diffusa rapidamente in tutti gli organi del suo corpo. Senza lasciarle scampo. Da quanto si apprende, nelle prime settimane di settembre era stata ricoverata per sintomi come febbre alta e bronchite. Poi, Elena avrebbe sviluppato una polmonite batterica bilaterale, che non le ha lasciato scampo: dopo essere entrata in coma, a due settimane dal ricovero, il suo cuore ha smesso di battere.

Da quanto emerso, la studentessa soffriva da tempo per colpa di una rara patologia respiratoria. L'infezione che l'ha uccisa, sarebbe stata dunque una complicazione dovuta proprio alla malattia.

"Era un angelo, e lo sarà soprattutto adesso", è stato il commento di alcuni amici sconvolti per la perdita di Elena. In base a quanto emerso, la ragazza non aveva mai rinunciato a esprimere il suo impegno per la comunità e il suo amore verso il prossimo, facendo parte dei volontari dell’Azione cattolica della Diocesi di Treviso.

Centinaia di amici e educatori hanno sperato fino all'ultimo che Elena potesse vincere la sua battaglia contro la malattia. Senza successo. Oltre a loro, la ragazza ha lasciato la madre Ketty, il padre Carlo, il fratello Fabio e le due sorelle, Arianna e Angela.

Al di là del volontariato, l'altra grande passione di Elena erano le lingue straniere: dopo la laurea triennale conseguita alla ‘Ca Foscari di Venezia, nella stessa università la giovane frequentava un corso di laurea magistrale. Secondo quanto emerso, prima di essere colpita dall'infezione Elena sarebbe dovuta partire per un Erasmus in Spagna.

La ragazza è stata ricoverata in ospedale domenica 11 settembre. Giusto il giovedì precedente, i suoi amici avevano organizzato un "cocktail party" a sorpresa per salutarla. Non potevano immaginare a quale triste destino Elena sarebbe andata incontro di lì a breve.

"Una perdita per tutta la comunità, la morte di Elena. Una ragazza brava, tranquilla, che si curava dei giovani ed era sempre in mezzo alla gente. Ci stringiamo al dolore di chi le ha voluto bene", sono state le parole riportate dal Corriere della Sera della sindaca di Scorzé, Nais Marcon, che rivolto di persona le sue condoglianze alla famiglia.

Attorno al dolore di familiari e amici, si è stretto anche il liceo “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto, che la 23enne aveva frequentato in passato: "L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo Liceo", si legge in una nota pubblicata sul sito dell'istituto.

Il funerale di Elena sarà celebrato all’aperto, accanto alla chiesa parrocchiale di Gardigiano, giovedì 29 settembre alle 15.30. In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà invece nella chiesa di Peseggia.