Studente lo prende in giro in aula, professore lo colpisce con un pugno: sospeso da scuola a Pontedera Uno studente è stato preso a pugno da un professore in una scuola superiore di Pontedera. La scena è stata ripresa in un video e l’insegnante è stato sospeso.

A cura di Chiara Ammendola

È stato sospeso il professore che ha preso a pugni uno studente in aula. La vicenda si è consumata in una scuola superiore di Pontedera, nel Pisano, così come riporta IlTirreno che ha raccontato quanto accaduto nell'aula dinanzi al resto della classe.

La scena è stata infatti ripresa in un video girato dagli altri studenti presenti in aula e poi diffuso in diverse chat di classe. È così che l'accaduto è arrivato ai genitori prima e ai dirigenti scolastici poi che hanno preso provvedimenti nei confronti dell'insegnante.

Nel video, della durata di 14 secondi, si vede l'alunno protagonista dell'aggressione avvicinarsi all'insegnante intento a guardare lo schermo del pc seduto alla cattedra. Il giovane studente a un certo punto, dopo aver saltellato alle spalle dell'insegnante, alza la mano e fa il segno della "V" dietro la testa del professore che reagisce. Senza alzarsi si gira e sferra un pugno nello stomaco del ragazzo.

A quel punto il brusio e le risate di sottofondo in aula si interrompono per lasciare il posto a un silenzio altrettanto assordante. Intanto il professore si alza e fa per affrontare lo studente, che intanto è piegato in due dal dolore mentre si tiene lo stomaco, con aria di sfida.

Sull'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, indaga la polizia che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo mentre la dirigenza scolastica ha immediatamente sospeso il docente.