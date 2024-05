video suggerito

Studente di 16 anni aggredisce un professore: schiaffi e insulti per un voto ‘troppo basso’ A Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, un ragazzo di 16 anni che frequenta un istituto tecnico-commerciale locale è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro. Il giovane è accusato di aver aggredito un professore che lo aveva interrogato poche ore prima perché gli avrebbe messo un voto da lui considerato ‘troppo basso’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno studente ha aspettato che il professore che lo aveva appena interrogato uscisse da scuola, poi lo ha affrontato e, dopo avergli rivolto una serie di insulti, lo ha schiaffeggiato più volte perché il voto datogli dopo l'interrogazione sarebbe stato ‘troppo basso‘.

Il gravissimo episodio è avvenuto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dove un ragazzo di 16 anni, studente di un istituto tecnico-commerciale locale, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro. Le indagini sull'episodio sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano.

Come già detto e secondo quanto è stato ricostruito dalle testimonianze delle persone presenti raccolte dai carabinieri, alla base del comportamento aggressivo dello studente nei riguardi del docente ci sarebbe stato il malcontento per un voto ritenuto ‘troppo basso', assegnatogli dal professore a conclusione dell'interrogazione avvenuta poche ore prima in aula.

Subito dopo l'aggressione, sul posto è rapidamente intervenuto anche il personale del 118 che ha prestato tutte le cure del caso al professore picchiato. Lo stesso docente, secondo quanto si è appreso, non ha ritenuto opportuno presentare denuncia a suo nome contro lo studente, almeno per il momento.

Episodi simili sono avvenuti anche nei mesi scorsi in diverse altre regioni d'Italia. A gennaio un docente di un istituto economico-sociale di Grosseto è stato aggredito da una studentessa 14enne dopo averla rimproverata per essersi allontanata dall’aula senza permesso. L’insegnante è stato ferito al labbro con un cellulare.

Pochi mesi dopo invece, a marzo, un docente di una scuola media della provincia di Como è intervenuto per dividere due alunni che litigavano ed è stato aggredito da uno di loro. È stato ricoverato in pronto soccorso a causa di un trauma ad una spalla e alcune escoriazioni.