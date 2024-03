Prof delle scuole medie prova a dividere due 13enni che litigano e viene picchiato: ricoverato in ospedale Un docente di una scuola media della provincia di Como è intervenuto per dividere due alunni che litigavano ed è stato aggredito da uno di loro. È stato ricoverato in pronto soccorso a causa di un trauma ad una spalla e alcune escoriazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella mattinata di ieri, venerdì 8 marzo, un professore della scuola media di Musso, in provincia di Como, è intervenuto per dividere due ragazzini di 13 anni che sia stavano picchiando mentre attendevano un un pullmino per una gita scolastica. Ad avere la peggio, alla fine, è stato proprio il docente, su cui uno dei due alunni si è accanito con pugni e spinte. L'uomo è finito contro un muro ed è caduto a terra, riportando diverse lesioni che hanno reso necessario l'intervento dell'ambulanza e il ricovero in pronto soccorso.

Gli studenti di alcune classi terze della scuola media erano all'esterno dell'edificio scolastico ad attendere il pullman che li avrebbe portati in gira. Secondo la ricostruzione del quotidiano locale La Provincia di Como, tra due ragazzi di 13 anni sarebbe nato un litigo e, poco dopo, uno dei due avrebbe iniziato a picchiare l'altro. Un docente di 38 anni, che doveva accompagnarli durante l'uscita didattica, ha provato a intervenire per dividerli ed evitare conseguenze più gravi.

Il ragazzo che stava picchiando il compagno di scuola, invece di calmarsi davanti all'intervento del professore, si è ulteriormente innervosito e ha iniziato a picchiare anche lui, colpendolo con pugni e calci e spingendolo a terra. Il 38enne ha quindi urtato contro un muro, procurandosi un trauma ad una spalla e alcune escoriazioni. I suoi colleghi hanno immediatamente chiamato il 118 e l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza.

I volontari hanno inizialmente medicato il malcapitato sul posto e poi hanno ritenuto comunque preferibile ricoverarlo in pronto soccorso per ulteriori accertamenti, anche se in codice verde. Le sue condizioni non sono quindi gravi. Anche se questo non riduce la gravità della situazione. Tuttavia il giovane studente è comunque salito sul pullman e ha partecipato alla gita scolastica prevista, visto che nessuno ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti sommari nell'immediatezza dei fatti.

Successivamente il corpo docenti, con la preside Alessandra Policastro, valuteranno quali provvedimenti prendere nei confronti del giovane aggressore. Intanto, però, essendo intervenuta l'ambulanza, è stata allertata anche la compagnia dei Carabinieri di Menaggio. Il ragazzo, avendo mendo di 14 anni, non sarà denunciato, ma potrebbe essere avviato a un percorso di osservazione per lui.