Studente 15enne va a trovare il bidello per ringraziarlo ma viene abusato: l'uomo arrestato a Genova Il bidello 47enne, che rigetta ogni accusa, è finito in manette con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di 15 anni, ex alunno delle scuole medie in cui l'uomo lavora. L'abuso denunciato dal minore sarebbe avvenuto in casa dell'uomo.

A cura di Antonio Palma

Un bidello delle scuole medie è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia a Genova con la pesantissima accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di 15 anni, ex alunno dell’istituto in cui l’uomo lavora. Il bidello 47enne, che rigetta ogni accusa, è finito in manette ieri quando i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’ordinanza è scattata al termine di una delicata inchiesta partita nei mesi scorsi a seguito della denuncia dello stesso quindicenne, che si era presentato alle forze dell’ordine insieme ai genitori dopo i fatti. L’episodio contestato al bidello, infatti, risale all’ottobre dello scorso anno. Stando al racconto del ragazzo, era stato lui ad andare a casa dell’uomo per ringraziarlo di una sua gentilezza avvenuta lo scorso anno scolastico.

Il 15enne, spinto dai genitori, era andato a casa dell’uomo, che abita nello stesso palazzo di un familiare del minore, per un breve saluto. Qui però sarebbe stato pesantemente molestato dall’adulto. Secondo la denuncia sporta alla polizia, il bidello avrebbe iniziato toccarlo nelle parti intime, il minore si sarebbe divincolato tentando di alzarsi e andarsene ma l’uomo lo avrebbe bloccato tentando addirittura di spogliarlo.

Quando il 15enne ha raggiunto la porta di ingresso per uscire, l'uomo si sarebbe piazzato davanti alla porta impedendogli di andarsene. Infine il minore ha riferito che solo con un calcio sferrato al volo è riuscito a mettersi in salvo. Una volta in strada, ha immediatamente chiamato la mamma e insieme all'avvocato si sono recati alla polizia dove hanno sporto denuncia.

Sono scattate così le indagini di polizia e pm. L’uomo, ascoltato dagli agenti, ha negato ogni addebito. Dopo l’incidente probatorio, in cui il 15enne avrebbe ricostruito nel dettaglio l’episodio di violenza e i particolari dell’appartamento dove sarebbero avvenuti gli abusi, il Gip ha deciso di disporre l’arresto per l’uomo.