Locri, giovane va al pronto soccorso per un malessere, viene dimesso e muore: indaga la Procura

A cura di Davide Falcioni

Un trentaquattrenne di Locri è morto due giorni fa, domenica 30 giugno, poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale della città calabrese. Christian Guarneri, questo il nome del giovane, si era recato al nosocomio per un malessere. Dopo diverse ore di attesa, i medici lo avrebbero sottoposto a dei controlli e successivamente dimesso non riscontrando nessun particolare problema di salute. Tornato a casa, tuttavia, Christian avrebbe continuato ad accusare forti dolori morendo poco dopo. La famiglia ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica e quindi cercare di fare luce su quanto è accaduto. La salma della vittima è stata trasferita all’ospedale di Reggio Calabria per effettuare l’esame autoptico.

Sulla vicenda è intervenuto l'assessore regionale al Lavoro e alla formazione, Giovanni Calabrese, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia alla quale ha fatto visita. "La città di Locri – afferma Calabrese – è provata da questa tragedia che vede una giovane vita spezzata; la comunità locrese perde un ragazzo buono, voluto bene da tutti, e che per cause, ancora da accertare, oggi piange. Seppur in un momento di massima attenzione in cui si sta investendo sulla sanità, con evidente potenziamento di risorse e servizi, strumentazione all'avanguardia e infrastrutture, quanto accaduto è davvero inspiegabile. Informato il presidente Roberto Occhiuto, la Regione Calabria ha aperto un'indagine interna per verificare tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti del ragazzo dal suo arrivo in ospedale fino al drammatico decesso". "Allo stesso tempo – conclude – gli approfondimenti della magistratura faranno il loro percorso e se si è trattato di un caso di malasanità con responsabilità mediche ed errore diagnostico, chi ha sbagliato dovrà pagare. Adesso è il momento di esprimere tutta la vicinanza alla famiglia che oggi con tutta la comunità piange per la perdita del giovane Christian".

Christian Guarneri era molto conosciuto a Locri, ed è per questo che anche la locale squadra di calcio gli ha dedicato un messaggio di cordoglio. "L’A.C. Locri 1909 annuncia con profondo dispiacere, sgomento e tristezza la sospensione immediata di tutte le attività sportive a seguito della prematura scomparsa di Christian Guarneri. Christian, figura di spicco e cuore pulsante del nostro club, ci ha lasciati troppo presto. Uomo buono, dolce, altruista, disponibile e di un’educazione immensa, ha dedicato la sua vita al Locri con una dedizione senza pari. Da magazziniere del Locri, da locrese o da semplice tifoso e cittadino, ha sempre messo il cuore in tutto ciò che faceva, dimostrando un’incredibile propensione al sacrificio e al servizio come atto d’amore verso la nostra squadra. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Christian non era solo un collaboratore esemplare, ma anche un amico fidato e un modello di integrità e passione per tutti noi".