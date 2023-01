Striscione ultras contro giornalisti di Fanpage e RomaToday, la solidarietà dei Cdr I comitati di redazione di Fanpage e Citynews esprimono solidarietà ai colleghi Natascia Grbic (cronista di Fanpage) e Lorenzo Nicolini (cronista RomaToday), i cui nomi sono comparsi su uno striscione affisso nella notte a Roma da un gruppo del tifo organizzato romanista.

A cura di Redazione

I comitati di redazione di Fanpage e Citynews esprimono solidarietà ai colleghi Natascia Grbic (cronista di Fanpage) e Lorenzo Nicolini (cronista RomaToday), i cui nomi sono comparsi su uno striscione affisso nella notte a Roma da un gruppo del tifo organizzato romanista. Il riferimento, chiaro, è a uno degli arrestati dopo gli scontri sull’autostrada A1 tra ultras di domenica 8 gennaio e al lavoro di cronaca svolto nelle scorse ore dai due giornalisti, definiti testualmente “vili e sciacalli”. Si tratta di un attacco offensivo ed esplicitamente intimidatorio che riteniamo vergognoso, lesivo della professionalità dei nostri colleghi. In questa circostanza, come in altre del passato e le ulteriori che dovessero ripresentarsi, rivendichiamo il corretto esercizio del diritto/dovere di cronaca, terreno sul quale non intendiamo arretrare.