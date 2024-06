video suggerito

Giornaliste molestate al Milano Pride: la condanna del Cdr di Fanpage.it La nota di solidarietà del Comitato di Redazione di Fanpage.it alla collega videoreporter Chiara Daffini e alle altre giornaliste che sono state molestate ieri durante il Pride di Milano 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Comitato di Redazione di Fanpage.it esprime la propria piena solidarietà alla collega videoreporter Chiara Daffini e alle altre giornaliste che sono state molestate durante il Pride di Milano 2024. Condanniamo fermamente questo gesto inaccettabile che offende non solo le persone direttamente coinvolte, ma tutta la nostra professione.

Esortiamo le autorità competenti a fare luce su questo grave episodio e a individuare il responsabile. Troppo spesso in questi contesti di calca accadono questi episodi, a prescindere dall’organizzazione e dalla tipologia dell’evento. Questa è solo l’ultima molestia in ordine temporale che le giornaliste sono costrette ogni giorno a subire nell’esercizio della loro professione e ciò è reso ancora più inaccettabile dal contesto in cui questa condotta è maturata.

Continuare a permettere simili comportamenti è intollerabile, e ci auguriamo che venga intrapresa ogni azione necessaria per prevenire futuri episodi di questo genere. Con fermezza rinnoviamo il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e molestia contro ogni giornalista.