video suggerito

Stordisce la madre con spray al peperoncino poi la uccide con 15 coltellate. Orrore a Messina Caterina Pappalardo, 62 anni, è stata uccisa dal figlio Giosuè Fogliani, 26 anni, al culmine di una lite. Il giovane ha confessato: ha stordito la madre con spray al peperoncino poi l’ha ripetutamente accoltellata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Giosuè Fogliani, un uomo di 26 anni, è stato arrestato per aver ucciso la madre Caterina Pappalardo, di 62 anni, con quindici coltellate. Il delitto è stato commesso a Messina, in una casa in via Cesare Battisti, e stando a quanto emerso finora il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra mamma e figlio. Sul posto agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale di Messina. Sull’omicidio la Procura ha aperto un’inchiesta.

Fogliani avrebbe confessato l'omicidio alla polizia. Secondo una prima ricostruzione il giovane al culmine di un diverbio avrebbe inseguito la madre e l’avrebbe prima stordita utilizzando dello spray al peperoncino, per poi colpirla con almeno 15 coltellate. A dare l'allarme alle forze dell'ordine, e richiedere l'intervento di un ambulanza, sono stati i vicini di casa, che avevano udito le richieste d'aiuto di Caterina Pappalardo.

Giosuè Fogliani avrebbe aperto la porta di casa agli agenti della squadra mobile di Messina mentre era ancora sporco di sangue e avrebbe ammesso di avere ucciso la madre. Il 26enne è stato quindi arrestato. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio, sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica del delitto e il suo movente.