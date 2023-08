Stop al caldo africano in Italia, da giovedì 24 agosto temperature in calo Stop al caldo africano in Italia con temperature in calo dal 24 agosto. Freddo e violente precipitazioni da inizio settembre.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno fino a giovedì 24 agosto, l'Italia sarà investita da una vera e propria tempesta di caldo. Ci sono però novità in arrivo con una tempesta di caldo in arrivo sulla penisola e temperature fino a 37 gradi per 3 giorni. La heat storm arriverà la prossima settimana.

Le previsioni del tempo da lunedì 21 agosto

Da lunedì 21 agosto, il clima si farà sempre più rovente su gran parte del Paese e le temperature più elevate colpiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali.Caldo torrido anche su parte del Sud e sulla Sardegna con aree più interne del Centro con temperature dai picchi fino ai 40° C.

La nuova ondata di caldo: quanto dura

L'ondata di caldo africano durerà almeno fino a giovedì 24 agosto, poi l'arrivo di aria più fresca dal nordatlantico potrebbe portare maltempo e temperature in calo, soprattutto al Centro-Nord. La data da segnare con il cerchietto rosso sul calendario è quella del 24-25 agosto, quando la corrente potrebbe travolgere il Paese con contrasti termici e igrometrici previsti.

Cado e umido preesistente portato dall'anticiclone africano Nerone potrebbe portare a temporali violenti con elevato rischio di grandinate e nubifragi dovuti allo scontro tra correnti calde in uscita e fresche in ingresso.

La nuova perturbazione a inizio Settembre

El Niño colpirà già da Settembre. Gli effetti del cambiamento metereologico si sentirà anche sull'Italia in termini di precipitazioni e temperature. Le perturbazioni sul Paese causeranno correnti fredde e precipitazioni già da inizio settembre con gli ultimi scampoli di caldo negli ultimi giorni di agosto. Le temperature torride previste per gli ultimi giorni del mese, in scontro con venti più freschi, potrebbero causare nuovi eventi temporaleschi dopo le forti piogge che hanno colpito violentemente l'Italia durante l'estate.