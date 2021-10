“Stai lontano da lei” e spara al rivale in amore: ad incastrarlo i post ispirati al film ‘Scarface’ Aveva aggredito il fidanzato della sua ex, sparandogli mentre era alla guida della sua auto: un ragazzo di 19 anni arrestato nel Crotonese con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma da sparo. Ora è in carcere. Il giorno prima, aveva pubblicato un post su Instagram citando Al Pacino nel film “Scarface”, avvertendo di stare lontani dalla “sua donna”.

A cura di Biagio Chiariello

"Stai lontana da lei amigo…" La celebre frase pronunciata da Al Pacino in “Scarface” è stata usata da un giovane per minacciare il nuovo fidanzato della sua ex ragazza. A questo tentativo (e altri più o meno velati) ne sarebbe poi seguito uno ben più grave: un vero e proprio agguato sparando dei colpi di pistola contro l'auto del suo rivale in amore. Per questo motivo i carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 19enne, Salvatore Giannuzzi, martedì 12 ottobre, accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco.

La vicenda risale al 23 aprile scorso, quando un 22enne aveva denunciato alle forze dell'ordine di essere stato raggiunto da diversi spari mentre stava rincasando a bordo della propria vettura la notte prima. I proiettili avevano centrato il cofano e la portiera anteriore della macchina. Una pallottola era stata trovata ancora conficcata nel veicolo, le telecamere di videosorveglianza hanno poi ripreso due persone: una di queste aveva un passamontagna in mano. Anche le intercettazioni telefoniche e la verifica dei contenuti degli apparecchi telefonici in uso alle persone coinvolte nei fatti, hanno permesso alla Procura di arrivare al diciannovenne "geloso" che, in una prima fase, aveva avvicinato l'altro ragazzo, chiedendogli esplicitamente d'interrompere il rapporto con la sua ex. Ulteriori accertamenti hanno peraltro portato alla luce che Giannuzzi avrebbe anche tenuto un insistente e asfissiante atteggiamento persecutorio nei confronti della ragazza. E il giorno prima, l'aggressore aveva pubblicato un post su Instagram citando Al Pacino nel film "Scarface", avvertendo di stare lontani dalla "sua donna".

Il ragazzo, dopo l'arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Crotone, in attesa dell'interrogatorio da parte del Gip che si terrà nei prossimi giorni.