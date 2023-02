Spinto dalla gelosia: strappa i vestiti di dosso alla compagna e la picchia davanti alla figlioletta Lividi sul braccio, un occhio nero, vestiti strappati e mobili distrutti. Questa la scena che i poliziotti si sono trovati di fronte in quell’appartamento di Messina. In manette un 30enne. Dovrà rispondere anche di violenza sessuale.

A cura di Biagio Chiariello

Ha chiusa la porta e le ha preso il cellulare per impedirle di chiamare aiuto. È solo l'inizio della serata da incubo vissuto da una 20enne di Messina picchiata dal fidanzato di dieci anni più grande. Spinto dalla gelosia, le avrebbe fatto un occhio nero, provocato lividi sul braccio e altre varie ecchimosi, il tutto davanti agli occhi della figlioletta della vittima. Ad evitare il peggio, la chiamata alla polizia di una vicina di casa della coppia.

Evidenti, nell'appartamento, le tracce della colluttazione: gli agenti delle Volanti intervenuti nell'appartamento della città siciliana hanno trovato i vestiti laceri che l'uomo, 30 anni, le avrebbe strappato di dosso e mobili e suppellettili distrutti.

I successivi accertamenti hanno evidenziato il protrarsi nel tempo di una condotta vessatoria da parte del 30enne di continue violenze, fisiche e psicologiche, anche in presenza della figlioletta della donna che, come detto, ha assistito anche all'ultima violenta sfuriata dell'uomo nei confronti della sua mamma.

Ad innescare l'ennesima violenza, la gelosia morbosa dell’uomo che non avrebbe esitato a chiudere dall’interno la porta di casa e a sottrarle il telefono per impedirle di rivolgersi alle forze dell’ordine.

poliziotti intervenuti hanno pertanto proceduto all’arresto in flagranza di reato per il reato di maltrattamenti in famiglia e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno condotto l’uomo in carcere. Il 30enne inoltre, è stato denunciato per i reati di lesioni e violenza sessuale. Contestualmente, è stato attivato ogni strumento utile volto alla tutela della donna e della minore.